LIVE Cobolli-Rune 4-6 3-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | sul campo 14 si tolgono i teloni pronti alla ripresa

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51 La pioggia sembra aver già esaurito la sua presenza e gli addetti alstanno liberando dall’acqua i. Un segnale che si sta per riprendere. 19.34 Piove in maniera insistente a Parigi e non si riprenderà prima delle 20.00. Vedremo quali saranno le decisioni degli organizzatori. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti, nel frattempo agli addetti al14 hanno coperto con i. Una partita in cuiè stato molto abile a giocare al meglio i punti importanti della partita, andando a pungolaredal lato del rovescio. Lo score di 6-4 4-3, con break, si giustifica così. Attenzione gioco sospeso per l’arrivo della pioggia! Vedremo se questa situazione tornerà a utile a, sotto nello score 4-6 3-4 (indietro di un break).