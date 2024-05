LIVE Cobolli-Rune 4-6 3-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | gioco sospeso per l’arrivo della pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARimaniamo in attesa di aggiornamenti, nel frattempo agli addetti al campo 14 hanno coperto con i teloni. Una partita in cuiè stato molto abile a giocare al meglio i punti importantipartita, andando a pungolaredal lato del rovescio. Lo score di 6-4 4-3, con break, si giustifica così. Attenzioneper! Vedremo se questa situazione tornerà a utile a, sotto nello score 4-6 3-4 (indietro di un break). Affossa il rovescio in retee break perche esulta giustamente. Il danese si porta avanti anche in questo set (4-3). Andrà a servire. 30-40 Out il recupero sulla palla corta die palla break per. 30-30 Fuori il pallonetto di, attenzione! 30-15 Dritto lungolinea sulla riga di