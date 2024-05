LIVE Cobolli-Rune 4-6 1-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | il romano tenta una reazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Grande risposta d’incontro dicon il dritto in cross. Ace al centro die 1-1 in questo secondo set.al servizio. 40-0 Altra palla senza peso die rovescio affossato diin rete. 30-0 Grande rovescio lungolinea di, in anticipo. 15-0 Lo pressa sul lato del rovescioe arriva l’errore del. Ottima gestione in apertura di secondo set di, che tiene il servizio a zero. Ora tocca al danese. 40-0la risposta in anticipo, ma manda fuori con il rovescio. 30-0 Servizio-dritto dipregevole. 15-0 Ottima prima di servizio al corpo di. Perde la misura del rovesciosi aggiudica questo primo set sullo score di 6-4. Un vero peccato perché ilha pagato a caro prezzo la gestione del gioco d’apertura, con il break subito.