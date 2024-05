Fonte : oasport di 30 mag 2024

La DIRETTA LIVE testuale di OA Sport inizierà pochi minuti prima per non farvi perdere nemmeno un’azione: BUON DIVERTIMENTO! . Intanto però Brescia tenterà di tenere ancora in vita la serie grazie al fattore PalaLeonessa, che sarà infuocato per sospingere Massinburg e compagni.

LIVE Brescia-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA | gara-3 semifinale