LIVE Brescia-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA | gara-3 semifinale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Buonasera a tutti e benvenuti allatestuale del match tra Germanied EA7 Emporio Armani, valida per-3 discudetto! Buonasera a tutti e benvenuti alladi Germani– EA7 Emporio Armani-3 discudetto diA di pallacanestro 2023-2024! Primo match point a disposizione delle Scarpette Rosse che puntano allo scudetto numero 31 della loro storia, il terzo in fila. Per nulla facile laper la squadra di Messina, che ha dovuto vedersela con unacoriacea e mai doma, spesso trascinata dalle folate dell'ex di turno Amedeo Della Valle. Se in-1 è stato il pacchetto lunghi a regalare il successo ai biancorossi per 95-89, con un Voigtmann da 21 punti e un Nicolò Melli cruciale nel finale a quota 13, lunedì sera è stato invece Nikola Mirotic il fautore del successo con 21 punti e 7 rimbalzi.