LIVE – Brescia-Olimpia Milano 37-50 | gara-3 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 delle semifinali deidellaA1di. Si va al cambio di campo con lache vede gli uomini di coach Messina avanti per 2-0 dopo le due vittorie all’Unipol Forum. In particolare, dopo una-1 tiratissima, il secondo incontro ha visto i meneghini sfruttare l’ottimo avvio, chiudendo poi in crescendo dopo aver subito la rimonta della Germani nella parte centrale della partita. Ora, quindi, Mirotic e compagni hanno a disposizione tre match point per chiudere il discorso qualificazione alla finale, mentre la formazione di coach Magro ha, ovviamente, l’obiettivo di sfruttare la carica del proprio pubblico per allungare lae sperare ancora nel colpaccio contro l’EA7.