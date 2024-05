LIVE Brescia-Olimpia Milano 16-23 Serie A basket in DIRETTA | EA7 prova ad allungare con il tiro da tre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-23 Hall si prende la riga di fondo, supera Bilan e appoggia il +7 pareggiando il massimo vantaggio. Time out. 16-21 Al 7? entra anche Johannes Voigtmann per Mirotic. 16-21 Hall piedi per terra da tre punti! Grande assist per Flaccadori in penetrazione. 16-18 C’è il cambio al 6? Burnell per Gabriel. Magro va con il quintetto piccolo. 16-18 Lotta a rimbalzo, secondo fallo per Kenny Gabriel che rimane in campo. 16-18 E RISPONDE KENNY GARRIEL DALL’ARCO! Otto triple in cinque minuti! 13-18 TTTRIPLA SHAVON SHIELDS sullo scarico di Mirotic!allunga!! 13-15 2/2 per Della Valle. 11-15 Della Valle sfrutta i centimetri contro Napier e lucra un fallo. Due liberi per lui, perdentro Flaccadori e Hines per Napier e Melli.