LIVE Atletica Diamond League Oslo 2024 in DIRETTA | primato stagionale per Jacobs in 10 03 Quarto posto per Bellò negli 800 metri

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20 Martinez atterra in 16.85 e rimane in terza posizione. Vittoria per Zango in 17.27. 21.20 Si migliora Triki che atterra a 17.25. Zango rimane in testa per soli due centi21.19 Nullo l’ultimo salto di Zango. Ora è il momento di Triki. 21.18 Inizia la finale di salto triplo con il salto di Zango. 21.17 Al momento sono in corso solamente la gara di salto triplo e lancio con il disco. In pista mancano le seguenti gare: 21.28 400 ostacoli (maschile) 21.35 400 ostacoli (femminile) – Ayomide Folorunso 21.50 1500(maschile) – Pietro Arese 21.15 SALTO CON L’ASTA – Lightfoot fallisce anche il terzo tentativo dei 5.90. 21.14 SALTO TRIPLO – Ad accedere alla finale sono: Zango (17.27), Triki (17.