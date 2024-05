LIVE Atletica Diamond League Oslo 2024 in DIRETTA | Osakue terza nel lancio del disco caduti 2 record continentali nelle gare in pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 3000 METRI – Quasi tutte le atlete hanno messo a segno il proprio personale in questa gara. Delle prime dodici classificate solamente Hull non è riuscita a migliorarsi. 20.32 SALTO CON L’ASTA – Menno Vloon si salva nel terzo ed ultimo tentativo ai 5.72. Eliminato Nilsen. 20.31 SALTO TRIPLO – Zango si porta in testa con la misura di 16.98. 20.30 3000 METRI – Vittoria per Georgia Griffith in 8:24.20 che vale il nuovodell’Oceania. L’australiana è uscita a doppia velocità dall’ultima curva prendendo la testa della corsa. 20.29 3000 METRI – Hull si porta in testa al suono della campana. Seconda posizione per Grovdal. 20.28 SALTO CON L’ASTA – Obiena avanza alla misura successiva superando, al secondo tentativo, i 5.