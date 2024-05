LIVE Atletica Diamond League Oslo 2024 in DIRETTA | Osakue terza nel lancio del disco aumenta l’attesa per Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 SALTO CON L’ASTA – Eliminato anche Karalis, che non riesce a superare la misura di 5.82. 20.52 Inizia a piovigginare. Condizione non favorevole in vista dei 100 metri che inizieranno tra una decina di minuti. 20.51 5000 METRI – Gruppo tirato dalla seconda lepre: Yihune. Gli atleti sono in fila indiana quando siamo a metà gara. 20.51 SALTO CON L’ASTA – Eliminato Menno Vloon. 20.50 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore anche per Obiena. Tutti i saltatori sono con le spalle al muro ai 5.82 eccezion fatta per Lightfoot. 20.49DEL– Dopo la prima serie di lanci in prima posizione c’è Stahl con la misura di 66.26. 20.48 SALTO TRIPLO – Balza in testa Triki, che atterra a 17.00. 20.47 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore anche per Sam Kendricks.