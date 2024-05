LIVE Atletica Diamond League Oslo 2024 in DIRETTA | Jacobs cerca una reazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’edizionedel meeting didileggera, sesta tappa della. I Bislett Games dipromettono di essere uno degli eventi più importanti cdi questo scorcio di stagione, con al via alcuni dei migliori atleti del mondo. I più attesi sono Karsten Warholm nei 400 metri ostacoli, Jakob Ingebrigtsen nei 1500 metri maschili e Marcellnei 100 metri maschili. La line-up di quest’anno è ricca di campioni olimpici e mondiali in carica, detentori di record e stelle emergenti. Nei 1500 maschili il favorito d’obbligo è Jakob Ingebrigtsen che cercherà la sua terza vittoria consecutiva a. Il campione olimpico dei 1500 metri e due volte campione del mondo ha migliorato il record europeo di Steve Cram con 3:46.