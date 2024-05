LIVE Atletica Diamond League Oslo 2024 in DIRETTA | Daisy Osakue terza dopo metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Feng ha scelto di non effettuare il quarto tiro della sua. Ricordiamo che la cinese ha piazzato una misura di 67.89 al secondo tentativo. 19.41 Si salva al secondo tentativo Guttormsen, che raggiunge gli altri saltatori alla misura di 5.62. 19.40 Inizio positivo di Ernest Obiena, che supera al primo tentativo l’asta posta ai 5.52. L’unico atleta a non esserci riuscito è Simen Guttormsen. 19.39 Supera la misura di 5.52 anche Christopher Nilsen. 19.37 Salta oltre i 5.52 anche Sam Kendricks. 19.35 Sono tre gli atleti che hanno scelto di non saltare ai 5.52 e passaremente ai 5.62. Si tratta di Collet, Lightfoot e Lita Baehre. 19.35 Questa la classifica delladi lancio del disco femminiletre lanci: 1 B.