LIVE Atletica Diamond League Oslo 2024 in DIRETTA | Daisy Osakue terza dopo cinque lanci

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 L’attività in pista inizia con i 400 metri femminili. Questa la start list: 1 GBR OHURUOGU Victoria 51.36 50.48 2 GBR NIELSEN Laviai 50.86 50.83 3 BAR WILLIAMS Sada 51.48 49.58 4 NOR JÆGER Henriette 51.05 51.03 5 POL KACZMAREK Natalia 50.09 49.48 6 DOM PAULINO Marileidy 50.08 48.76 7 NED KLAVER Lieke 50.10 49.81 8 USA HOLMES Alexis 50.24 50.24 20.01 Questa la classifica della gara dio con il disco: 1 B.Feng CHN 67.89 (SB) 2 S.Elkasevic CRO 66.48 (SB)3 D.ITA 63.29 4 J. Van Klinken NED 63.16 5 L.Ca POR 62.69 6 C.Vita GER 61.69 7 M.Robert-Michon FRA 61.57 8 S.Craft GER 60.24 20.01 Nullo il quintoo di Shanice Craft. 20.00 Errore per Sam Kendricks. 20.00 Non si migliora Jorinde Van Klimen, che rimane alle spalle di