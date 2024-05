LIVE Arnaldi-Muller 5-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | pochi minuti alla ripresa dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZHANG 10.51 Nei primi scampoli di partitaha vinto il 59% dei punti con la prima, entrata il 50% delle volte, ed il 41% con la seconda. Questa grande difficoltà al servizio ha costretto l’italiano a fronteggiare 7 palle break, annullandone 5. 10.49 La partita ieri è stata sospesa in una fase cruciale del primo set: dopo aver strappato il servizio nel settimo game,ha concesso ed annullato tre palle del contro break issandosi sul 5-3. 10.46 Bisognerà incrociare le dita e sperare che quest’oggi il meteo sia clemente. Le previsioni metereologiche non lasciano presagire nulla di buono, anche se in questo momento un raggio di sole prova a farsi spazio tra le nuvole parigine.