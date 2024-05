Liv punta a tutto titoli e fidanzati altrui

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 30 maggio 2024) Liv alla fine ce l’ha fatta, la sua occasione di tornare ad avere la cintura alla vita era solo rimandato. A posteriori credo sia stato un bene non premiarla già alla Battler Royal post-Wrestlemania. Becky, che sembrava dovesse fermarsi dopo la sconfitta con Rhea, è servita come campionessa di transizione, utile a traghettare il titolo alla Morgan in modo non troppo frettoloso. Avendo aspettato fino al premium live event King and Queen of the Ring, si è potuto raccontare meglio il percorso di Liv, che non solo ha iniziato il suo cosiddetto tour della vendetta, ma è entrata sempre più nella storyline che con tutta probabilità finirà per farle riaffrontare la Ripley in quel di Summerslam. Dopo aver infortunato (in keyfabe) Rhea, sembra proprio che le stia rubando anche il fidanzato.