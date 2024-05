Litigi nei camerini di Amici parla una prof | Anche dietro le telecamere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ieri a La Vita in Diretta e oggi a La Volta Buona, Alessandra Celentano è sbarcata in Rai per promuovere il suo libro Chiamatemi Maestra. Laessoressa di danza ha raccontato com’è arrivata addi Maria ed ha spiegato che deve il suo ingresso nella scuola mariana a Garrison Rochelle, con il quale ci sono stati tantinon solo in studio aaccese, manei. La Celentano ha precisato però che le liti riguardavano solo la danza e che il rapporto con Garrison è rimasto ottimo. Alessandra e Garrison, iad: davanti ele. “Io sono arrivata addi Maria grazie a Garrison che conosco da quando ero molto piccola. Noi abbiamo dieci anni di differenza, che quando io ne avevo 15 e lui 25 si facevano sentire.