Lite Cerno-Tarquinio a La7 | Dovevi candidarti con Conte il Pd ti usa solo per i voti Sulle mie posizioni anche Cuperlo Orlando Bettini e altri

(Di giovedì 30 maggio 2024) Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra il giornalista Marco, candidato come indipendente per il Pd alle elezioni europee, e il direttore del Tempo, Tommaso. La discussione in studio verte sui 7 candidati alle europee che non sono in regola con il codice di autoregolamentazione delle candidature e che sono rientrati in una lista stilata dall’Antimafia.sta fortemente l’elenco e rivendica il potere di scelta dei cittadini. Poi lancia una poderosa bordata a: “Il Pd ti ha candidato perché ha paura deidie gli serve uno che vuole abolire la Nato e che vuole la pace“. L’ex direttore di Avvenire protesta: “Ma perché mi devi tirare in ballo,?”. “Perché stai facendo qui campagna elettorale – ribatte– Prima Manconi con la sua elegantissima dialettica ha detto che nel Pd è necessario un candidato come