L’Italia vola in semifinale agli Europei Under 17 | Inghilterra sconfitta ai rigori

(Di giovedì 30 maggio 2024)in17. La squadra di Massimiliano Favo batte ai calci di rigore l’dopo l’1-1 nei novanta minuti e può continuare a sognare l’unico trofeo mai vinto dazzurri a livello giovanile. Dundici metri i giocatori italiani sono impeccabili e impeccabile è Longoni, che para tutto o quasi in partita e alla fine ipnotizza Harrison dundici metri. Di Camarda il rigore decisivo che regala il pass per lacontro la Danimarca. Gli azzurrini soffrono l’avvio di gara e faticano a prendere le misure all’esplosività fisica degli inglesi, che passano in vantaggio al 17?. Moore sfrutta un disimpegno errato dele dà il via ad un contropiede: l’attaccante serve Nwaneri che in area rientra sul sinistro e spedisce la palla all’incrocio dei pali.