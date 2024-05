L’Italia e la difesa cyber tra ritardi e passi avanti Il rapporto del generale Portolano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024) Guerra cibernetica e integrata, rischi per la società, sviluppo tecnologico-industriale e il ruolo dell’Ue. Questi i temi principali affrontati dal Segretariodellae direttore nazionale degli armamenti,Luciano, in audizione di fronte alla IV Commissionedella Camera dei deputati, convocata in merito all’indagine conoscitiva sulla “cibernetica: nuovi profili e criticità”. Lo spazio cibernetico è divenuto il quinto dominio, cioè una parte integrante del campo di battaglia, “uno spazio nel quale si compiono azioni critiche per il raggiungimento della missione” ha detto il. Pertanto, vi è una pressante “esigenza di disporre di un’unica forza militare realmente integrata ed interconnessa in tutti i domini” e di passare alle “all domain operations, che ampliano il concetto di joint operations o operazioni interforze”.