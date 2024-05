L’Isola dei famosi nuovi commenti a caldo su un naufrago | Qui lui non è se stesso

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)dei, dal daytime di giovedì 30 maggio: le nuove dichiarazioni dei naufraghi e del primo finalista…dei, questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Artur subito dopo la puntata in confessionale afferma: “Oggi mi hanno bastonato abbastanza ho preso tantissime frecce ma forse perchè io faccio quello che voglio, faccio anche tanto. Siamo quasi alla fine e io vivocome voglio”. Edoardo Franco in confessionale si è esposto su Artur dichiarando: “Forse gli fa anche comodo essere sempre in Nomination si sta creando il suo storytelling, ha un pubblico a casa che lo salva, è felice, pesca”. Leggi anche: Diletta Leotta respinta da un locale di Berlino: il racconto Ecco le nuove dichiarazioni dei naufraghi… Stoppa ieri sera ha vinto una prova ed è stato eletto primo finalista del: “sono il primo finalista e ovviamente non posso che essere felice, arrivato a questo punto è il sogno di chiunque arrivare in finale.