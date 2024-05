L’Isola dei famosi ex naufraga si racconta | dall’eliminazione ai retroscena

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)dei, Greta Zuccarello è stata eliminata dal reality show. Torna sui social per rispondere alle domande dei fan. Ecco cosa è emersodei, la nuova edizione del reality show continua con successo e volge quasi al termine. Mercoledì 5 giugno andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento della nuova edizione dove verrà decretato anche il vincitore. Greta dopo essere stata eliminata dal reality show torna sui social per rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi fan su Instagram. Leggi anche: Diletta Leotta respinta da un locale di Berlino: il racconto Ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex… Un fan chiede: “Secondo te chi vince? Chi merita?”, Greta risponde: “secondo me sarebbe corretto che vincesse Edoardo Stoppa perchè è un eroe in tutto e per tutto, vorrei tanto che vincesse Matilde, una donna finalmente, sarei contenta se vincesse anche Edoardo Franco e tifo molto anche per Samuel”.