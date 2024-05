L’ironia di Vannacci su Papa Francesco | ecco il libro Il seminario al contrario firmato Bergoglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ci sguazza e ironizza Robertosullo scandalo per le parole di stampo omofobo pronunciate dadurante un incontro con i vescovi. «C’è troppa “froc***gine” in alcuni seminari», ha esclamato il Pontefice lo scorso 20 maggio, generando una dura polemica. Ora l’ex generale candidato con la Lega alle prossime elezioni europee, salito alle cronache anch’esso per le sue uscite controverse sul mondo lgbtqia+, pubblica un’immagine provocatoria su Facebook:ritratto in uniforme dell’Esercito, accanto a una falsa copertina con il titolo «Ilal» e il nome di Jose Mario. Un chiaro richiamo ironico al suoIl mondo al. Nel post che accompagna l’immagine,scrive «Senza tregua» con l’aggiunta di due faccine sorridenti, sottolineando il tono scherzoso del contenuto.