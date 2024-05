Fonte : dailynews24 di 30 mag 2024

L’agente di Lautaro Martinez è a Milano e dovrebbe incontrare l’Inter nelle prossime 48 ore per discutere di un nuovo contratto, visto che rimane un ampio divario tra offerta e richiesta Non si tratta necessariamente di un lavoro affrettato, visto che l’attaccante è sotto contratto con la squadra di casa a San Siro fino al L'articolo L’Inter incontrerà l’entourage di Lautaro in 48 ore .

L’Inter incontrerà l’entourage di Lautaro in 48 ore