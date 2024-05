L’intelligenza artigianale sarà il futuro delle Pmi Parola di Confartigianato Giovani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024) È andata come doveva: ihanno giocato da protagonisti. Era molto più di un titolo, ma idealmente una rotta tracciata, quella emersa dall’intervento del presidente deiimprenditori di, Davide Peli in occasione della convention “Nuova identità imprenditoriale. Capire il presente, costruire il” realizzata dall’associazione all’auditorium Antonianum l’altro giorno. La prospettiva che introduce il presidente deiè quella di un dialogo maggiore tra imprese e mondo della formazione. “Le competenze – scandisce Peli – sono fondamentali per far crescere le nostre aziende. E i ragazzi, sempre di più, si aspettano che il mondo produttivo sappia avere appeal nei loro confronti, che li sappia attrarre. Per farlo, bisogna però scardinare una serie di pregiudizi”.