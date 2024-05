L’intelligenza artificiale per prevenire le cadute di pazienti fragili ospedalizzati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Humanitas Gavazzeni sta portando avanti uno studio finanziato dal 5×1000 di Fondazione Humanitas per la Ricerca, che utilizza un sistema basato sulper ridurre il tasso diaccidentali deidurante la loro degenza ospedaliera. Il cuore di questo progetto è un software in grado di analizzare i movimenti deie, sulla base del, rilevare e segnalare in tempo reale al personale infermieristico, attraverso uno smartphone, il rischio di potenziali pericoli. In 26 camere di degenza pari a 52 posti letto (medicina, oncologia, chirurgia, urologia, cardiologia, elettrofisiologia, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, ortopedia e traumatologia), sono installate telecamere collegate ad AI le quali, in base al tipo di movimento deicontinuamente monitorizzati, inviano al personale sanitario segnali di allarme tramite smartphone, indicando il rischio di possibili: ad esempio, irrequietezza a letto, tentativo di uscita dal letto e dalla stanza, uscita dalla toilette ritardata, caduta.