L’influenza aviaria ha contagiato un terzo lavoratore agricolo statunitense

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 30 maggio 2024)colpisce unnegli Stati Uniti Unnegli Stati Uniti è stato confermato infetto da influenza, generando preoccupazione per un’epidemia tra i bovini da latte, rilevata per la prima volta a marzo. Ilè il primo in questa epidemia a presentare sintomi respiratori, come tosse, mal di gola e lacrimazione, che possono aumentare la trasmissione a terzi, hanno dichiarato funzionari federali giovedì. Le altre due persone coinvolte presentavano gravi infezioni agli occhi, probabilmente dovute all’esposizione al latte contaminato. Tutti e tre gli individui erano stati direttamente a contatto con le mucche L'articolohaunproviene da News Nosh.