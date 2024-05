Fonte : italiasera di 30 mag 2024

“Esprimo soddisfazione per l’ok unanime dell’Assemblea Capitolina alla mozione, di cui è promotore e primo firmatario il consigliere Francesco Carpano e che anche io ho firmato con convinzione, con cui chiediamo all’Amministrazione e al Contraente Generale della Linea C di esplorare tutte le possibilità tecnico-progettuali per spostare la fermata oggi prevista a Corso Vittorio – Chiesa Nuova in una zona più baricentrica rispetto a quelle di Venezia e San Pietro”, dichiara il Capogruppo capitolino di Roma Futura Giovanni Caudo.

Linea C Roma – Caudo Roma Futura | Soddisfazione per ok dell’Aula a spostare fermata Chiesa Nuova in posizione più baricentrica