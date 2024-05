Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo Floris | Prendo il suo posto per due giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nella puntata di giovedì 30 maggio 2024,non è apparsa alla conduzione di ““. Al suo, il pubblico ha trovato Giovanni, noto conduttore di “DiMartedì“. Non è la prima volta cheprende ildella: episodi simili si sono verificati già due volte lo scorso anno, a maggio e a dicembre. Le ragioni dell’assenza dellanon sono ancora chiare, ma, in apertura di puntata, ha rassicurato gli spettatori dicendo: «Sarò con voi per un paio di, poi tornerà». Voci e speculazioni sui social L’assenza della conduttrice ha subito scatenato voci e speculazioni sui social. Su X (precedentemente noto come Twitter), molti utenti hanno collegato la sua assenza al raduno annuale del gruppo Bilderberg, un incontro che riunisce manager, giornalisti, politici e figure di spicco dell’economia e della finanza internazionale.