Ligue 1 ancora nessun accordo per i diritti tv | la Lega non vuole abbassare il prezzo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il principale candidato deitv della1 Canal+ si è ritirato dalla corsa per accaparrarsi la nuova stagione del massimo campionato francese. Ora, a tre mesi dalla ripartenza del campionato, non è statodesignato chi trasmetterà la1. La1 non haunper itv della prossima stagione Rmc Sport scrive: Non è statoraggiunto unsulla1. La situazione rimane bloccata una settimana prima dell’assemblea generale della, dove i presidenti dei club sono in attesa di risposte suitv. Un’alternativa è emersa negli ultimi giorni: non pensare più a una distribuzione esclusiva di un solo canale, ma tramite accordi con varie piattaforme. Ma bisognerebbeildeiTv, probabilmente intorno ai 500 milioni di euro.