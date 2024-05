L’ho accoltellata perché mi aveva offeso | la versione del 17enne imputato per l’omicidio di Michelle Causo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) “al collomi“. Sono le parole deldi origini cingalesi che il 28 giugno dell’anno scorso ha uccisoMaria, una sua coetanea, trovata senza vita un carrello della spesa a Roma in zona Primavalle. Mercoledì il ragazzo ha fornito ancora una volta la suadei fatti al processo con rito abbreviato che lo vededi fronte al Tribunale dei minori, nel corso di un’udienza a cui erano presenti anche i genitori della vittima. Collegato in videoconferenza da Treviso, ha raccontato di averla colpita a morte con un coltellosi era sentitoda alcune frasi da lei pronunciate. Rispondendo alla domanda sul, il giorno prima del, avesse cercato su Internet “come sferrare colpi letali“, ha sostenuto di averlo fatto per difendersi.