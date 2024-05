L’evento a Pogliano Milanese Polo un lungo weekend fra sfide e solidarietà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tra cavalli, stecche, eleganza e tradizione gli appassionati disono pronti a ritrovarsi ancora una volta alle porte di Milano. Da oggi pomeriggio a domenica 2 giugno va in scena la terza edizione della El Porteno Golden Cup. Il torneo di, organizzato da Dorrego Company, si terrà al centro La Mimosa di, storico luogo di ritrovo per gli appassionati di questo sport. In questi quattro giorni di gare siranno sei team e 144 cavalli: oggi, domani e sabato si disputeranno i due gironi da tre squadre, mentre domenica sarà il momento delle tre finali. Tra i 24 giocatori presenti, provenienti da cinque nazioni diverse, ci saranno anche tre amazzoni e numerosi cavalieri di fama internazionale. Nella conferenza di presentazione del, tenutasi allo showroom La Martina di Milano, i capitani delle squadre hanno sfilato e presentato le maglie da utilizzare durante le partite.