L’esorcista – Ultimo atto | recensione del film con Russell Crowe

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024)delconA un anno di distanza dadel Papa, che ce lo aveva mostrato nei panni dello scomparso Padre Amorth,continua ad avere problemi di demoni e a vestire i panni ecclesiastici del protagonista didiretto dall’esordiente M. A. Fortin e il sodale sceneggiatore Joshua John Miller (all’opera seconda dopo il The Mao Game del 1999) che Eagle Pictures distribuisce nei cinema di tutta Italia a partire dal 30 maggio. In attesa di vederlo come padre di Kraven – Il Cacciatore, per la Marvel, o come Rothko nelsul pittore, stavolta il nostro ex Gladiatore si presta a un’operazione piuttosto confusa, sia nel merito del risultato finale, sia per la scelta di puntare su unre che rivedremo prossimamente nel sequel delche citavamo all’inizio e che potrebbe vederlo alle prese con 199 demoni per conto del Vaticano.