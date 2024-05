L’Esorcista Mike Flanagan al timone del prossimo film | Sarà una rivisitazione radicale del franchise

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le voci che da tempo giravano online sono confermate: il maestro dell’horrorscriverà, dirigerà e produrrà ilcapitolo de la saga de. Questo nuovo capitolo è stato descritto da Blumhouse come una “” del, ambientata nell’universo dema non un sequel de Il credente. L’accoglienza non particolarmente positiva di pubblico e critica di– Il credente (qui la nostra recensione), che ha incassato solo 137 milioni di dollari al botteghino, ha portato ad un cambio di direzione sul futuro della saga: David Gordon Green non dirigerà ilcapitolo ma al suo posto ci, che non porterà avanti la precedente idea di una trilogia inaugurata da Il credente ma svilupperò un progetto completamente nuovo.