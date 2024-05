L’esorcista | cancellata la trilogia Mike Flanagan realizzerà una rivisitazione radicale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 30 maggio 2024)launa “” Recentemente è stato riportato che il regista(La caduta della casa degli Usher, Doctor Sleep) era in trattative per dirigere il prossimo film del franchise di, dal titolo: L’Ingannatore, sequel del poco fortunato– Il credente. Ora, però, un nuovo rapporto di Variety riporta cheha effettivamente firmato per tale ruolo, ma per scrivere, dirigere e produrre quella che viene descritta come una “” de “” per Blumhouse e Morgan Creek. Sembra dunque che il film offrirà una storia completamente nuova, non un sequel del recente film diretto da David Gordon Green. Quest’ultimo aveva progettato di dirigere una nuovadi film su, ma dopo gli scarsi risultati di critica e pubblico del primo capitolo ha abbandonato il franchise a gennaio.