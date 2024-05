L' Eredità papalona è una froc*** | clamoroso sfottò a Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Eccoci qui, proprio qui, sempre qui. Dove? Presto detto, nello studio di Marco Liorni, a L', il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz-show in onda su Rai 1 a ridosso del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini che sera dopo sera, invariabilmente, raggranella share da record e polemiche (o battute) sui social, dove è seguitissimo. Questi i due fili conduttori del format: chi lo conosce, lo sa... Bando alle ciance. La puntata in questione è quella di oggi, giovedì 30 maggio, dove nelle prime battute ci si imbatte in una parola che fa ammattire i concorrenti. Il gioco in questione è quello dei "Paroloni": Liorni legge il lemma e i concorrenti devono azzeccarne il significato, scegliendone uno tra quelli che si avvicendano in sovrimpressione.