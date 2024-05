L' Eredità il tavolino da notte travolge Eleonora | vittoria col trucco?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) La polemica questa volta esplode furibonda. Forse ancor più virulenta e marcata rispetto ad altre occasioni. Siamo nello studio di Marco Liorni, a L', il game-show delle parole e dei loro legami, l'inossidabile format di assoluto successo che accompagna verso il tg i telespettatori di Rai 1. La puntata è quella di giovedì 30 maggio. E, come detto, la polemica è esplosiva. Partiamo dal primo "atto", ossia della sfida ai Cento Secondi, il gioco che proietta alla "finalissima" della Ghigliottina il vincitore. A sfidarsi sono Sergio, campione ormai affermato, ed. A spuntarla è quest'ultima, ma c'è chi sente puzza di bruciato. Per far sentire la voce dei complottisti prendiamo il commento su X - laddove si raccolgono i fan del programma che commentano in presa diretta - di Lilla, la quale sostiene: "L'hanno stoppata giusto in tempo! Quando vogliono loro! Ma dai!!! E poi non dite che la fagiana non è favorita! Basta!!! Basta con queste ingiustizie!".