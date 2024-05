Fonte : caffeinamagazine di 30 mag 2024

Amici ormai per me è casa e famiglia. Cortesemente se a settembre ti prendi un paio di settimane, così facciamo un po’ di addestramento conduttori. E siamo qui con il padrone di casa de La Vita In Diretta… a proposito, adesso dì che non te l’avevo detto… Perché dovete sapere una cosa”.

Lei con Alberto Matano La vita in Diretta pesca da Amici | chiamata per l’insegnante