Legambiente | Dalle rinnovabili al turismo come rilanciare i piccoli Comuni Focus sulla Campania

(Di giovedì 30 maggio 2024)ma “giganti” per storia, bellezza, tradizioni e per l’impegno nella transizione ecologica ed energetica. Parliamo deid’Italia, quelli con meno di 5 mila abitanti, che insono 344 su un totale di 550 dove vivono 671.670 cittadini, pari al 12% della popolazione regionale. Sonosempre più minacciati da spopolamento e calo demografico. A fare il punto della situazione, con dati alla mano, e soprattutto a indicare la “rotta” da seguire èche con il dossier “Borghi Avvenire, trend e opportunità per arrestare lo spopolamento e investire su scenari futuri”, realizzato in occasione del ventennale di Voler Bene all’Italia, la sua campagna dedicata ai, che si svolgerà da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno.