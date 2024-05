Lega Serie B | In prima linea contro le condotte antisportive

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “LaB è da sempre attenta a tutti gli aspetti che ruotano attorno alle, il cui contrasto parte dalla costante analisi di questi fenomeni, e ribadisce di essere inal fianco della giustizia sportiva per garantire l’onorabilità e la credibilità del proprio campionato“. Lo afferma una nota dellacadetta, in merito ai deferimenti e alle aperture di indagini relative a presuntedi alcuni calciatori. Nella nota, lasottodi operare per illi “col supporto operativo dell’Unità informativa scommesse sportive e del Gruppo investigativo scommesse sportive, organismi creati dal Ministero degli Interni, oltre che dalla formazione e informazione che ogni anno laB svolge nei club, insieme all’Aic, con il progetto ‘Il calcio non è solo un gioco’“.