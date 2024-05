Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

In una delle isole icona del turismo balneare per eccellenza. . . Pugno duro del sindaco di Favignana Francesco Forgione contro chi gira in costume e a torso nudo nel centro di Favignana, chi entra nel palazzo Florio o all’ex stabilimento delle tonnare e nella sede del Comune.

L' editto di Favignana vietato girare in costume | ordinanza del sindaco per tutta l’estate