Lecco bimba di 3 anni precipita dal balcone | è gravissima

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si trova in gravissime condizioni una bambina di 3e mezzota daldel secondo piano di casa di Costa Masnaga, in provincia di. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la piccola era stata momentaneamente lasciata sola quando si è verificato l’incidente. La testata locale La Provincia Unica riferisce che la madre si trovava al lavoro, mentre il padre era in casa con la, ma sarebbe a quanto sembra sceso per recuperare gli altri figli al ritorno da scuola. A dare l’allarme sono stati i familiari e sul posto è intervenuto l’elisoccorso dotato di verricello, che ha trasportato la bambina in condizioni critiche all’ospedale di Bergamo, dove è stata ricoverata d’urgenza. Le cause e la dinamica esatta dell’incidente sono comunque al momento oggetto di indagine da parte dei carabinieri del Comando provinciale di, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragica caduta.