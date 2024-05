Le urne e la propaganda elettorale Vertice in Prefettura sulle regole | Si rispettino le regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pistoia, 30 maggio 2024 – Una campagnacorretta. Nelle. Ladi Pistoia ha promosso un incontro in videoconferenza, al quale hanno preso parte i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici, i delegati delle liste ammesse alla competizione, nonché dei rappresentanti delle forze di polizia, della polizia provinciale e delle polizie municipali dei Comuni, per richiamare l’attenzionecorrette modalità di svolgimento dellain vista delle prossime consultazioni europee ed amministrative, fissate per sabato 8 e domenica 9 giugno. Obiettivo della riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario delladi Pistoia, Roberto Caiati, è stata la sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati sui principali aspetti della disciplina della, per assicurare che il confronto politico avvenga nella piena osservanza delle disposizioni vigenti e "in un clima di civile e ordinata dialettica democratica".