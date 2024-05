Le tre ragioni del predominio cinese nel mercato dei materiali critici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 60 di We – World Energy, il magazine di Eni La Cina domina ildi molti dei minerali e deinecessari ad alimentare la transizione mondiale verso l’energia pulita, e in particolare domina nel campo dell’estrazione e lavorazione delle terre rare utilizzate per i magneti permanenti e per i motori eolici e dei veicoli elettrici, domina nel settore della lavorazione del litio e degli altri minerali utilizzati per le batterie, e domina la produzione di silicio per i pannelli solari. I paesi di tutto il mondo si adoperano oggi per ridurre la propria dipendenza dalla Cina per questi minerali: è pertanto essenziale comprendere come la Cina abbia conquistato questa posizione dominante.