Le toghe sulle barricate | Modifiche solo punitive Meloni | nessuna vendetta

(Di giovedì 30 maggio 2024) È una riforma di cui si parla da almeno tre decenni, ma in questo momento per Giorgiamateria di campagna elettorale: "Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per avere finalmente una giustizia più equa ed efficiente. È una riforma epocale". Proprio per non lasciare troppo spazio a Forza Italia ha deciso di vararla subito, rischiando nella foga l’incidente con il Quirinale. Il presidente della Repubblica, infatti, aveva già preso male la fuga di notizie sull’incontro con il guardasigilli Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano alla vigilia del Cdm che avrebbe dovuto restare riservato, come usa in questi casi. Il "rammarico" espresso dallo stesso Mantovano per lo scivolone non è bastato a sollevare l’umore del capo dello Stato reso più cupo dalla lettura sul principale quotidiano della destra di quell’interpretazione che avrebbe voluto evitare: "Sì del Quirinale, cambia la giustizia", il titolo in prima pagina del Giornale.