Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 30 maggio

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302024. Ariete È il vostro momento. Per che cosa? Per tutto quello che vi sta a cuore, vi invitiamo a mantenere il vostro spirito combattivo e di andare avanti, senza fermarvi mai. Siete interessati da transiti epocali, ma è soprattutto Marte che vi rende sempre protagonisti. Potete creare una fortuna finanziaria. Anche Venere in Gemelli, accanto a Giove, crea per voi una fortuna finanziaria, ma è noto che la sua specialità sono le conquiste d'amore. Nel caso non foste ancora sposati fatelo al più presto, per non far fuggire le belle. Toro Oggi nasce Luna ultimo quarto in Pesci, ottima per i vostri affari finanziari e beni immobili.