Le previsioni meteo per la giornata del 31 maggio 2024

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma Nuvolosità irregolare in transito al mattino con possibilità di piogge sparse. Migliora dal pomeriggio e poi in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature comprese tra +17°C e +24°C. Lazio Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione associata a locali piogge intermittenti. Migliora tra pomeriggio e sera con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. NAZIONALE AL NORD Maltempo al settentrione sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali sparsi, anche intensi sul Triveneto e neve sulle Alpi oltre i 1600-1700 metri, più asciutto al Nord-Ovest con cieli poco nuvolosi. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni tra Veneto e Friuli.