Le nuove scarpe di Versace promettono di scuotere il mondo delle sneaker di lusso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Questo meseha fatto un audace rientro nelcon l'arrivo dellaMercury, la nuova scarpa di punta della maison italiana. La silhouette fonde tecnologia all'avanguardia e riferimenti alla mitologia greca per creare quello chedefinisce «un artefatto del futuro" e, visto il risultato, non è difficile capire perché. La Mercury è intesa come un'espressione di alto livello della reputazione diin fatto di artigianalità. La manodopera coinvolta è incredibile: ogniè composta da 16 metri di corda, intrecciata a mano in Italia in un processo intricato che, secondo quanto riferito, richiede più di tre ore per essere completato, oltre ad altri 30 componenti cuciti nella tomaia e nella fodera. Gli interni sono realizzati in pelle di vitello dipinta a mano, mentre il tallone, la linguetta e gli occhielli in metallo placcato presentano l'iconico logo