Le lobby vogliono isolare Papa Francesco usando l' ultima gaffe | il piano per il controllo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Unsempre più isolato. Questa la fotografia che restituiscono i fatti degli ultimi giorni, con Bergoglio finito al centro delle polemiche per un'espressione poco felice utilizzata nel corso di una riunione a porte chiuse con i suoi vescovi. E proprio il fatto che qualcuno abbia diffuso all'esterno le parole di, anziché lasciare che rimanessero nel segreto della riunione, è indice dello scarso consenso che il Pontefice ormai riscuote anche presso i suoi stessi ministri. L'isolamento di Bergoglio, tuttavia, non è solo personale ma anche istituzionale, riflesso di una Chiesa che fatica a trovare una direzione condivisa su questioni di grande rilevanza sociale e morale, come quella delle persone LGBTQ+. Di contro, la mancanza di una rete di sostegno consolidata all'interno del Vaticano rende più difficile per ilmantenere una linea coerente e uniforme su temi così complessi.