Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

Si identificano in una entità europea fatta da comuni principi liberal-democratici, che pone al centro la persona, la famiglia, lo Stato di diritto, che vede nell’economia sociale di mercato non soltanto lo strumento più efficiente per il benessere e il progresso ma anche la condizione per una completa realizzazione, nelle attività economiche come nelle libertà della persona.

Le Liste civiche di Fiumicino aderiscono al Manifesto PPE per elezioni europee