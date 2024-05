Le fanfaronate di Tarquinio e Zingaretti trasformano il Pd in un centro sociale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Partito, cioè la macchina elettorale del Partito democratico, non sta supportando e forse nemmeno sopportando le continue uscite di Marco, nella testa di lista, al numero quattro, della circoscrizione. Per questo l’ex direttore di Avvenire è costretto a spararla sempre più grossa, fino all’auspicio dello scioglimento della Nato, una questione, come ricorda Peppe Provenzano, «risolta da Enrico Berlinguer nel 1976» con la famosa intervista a Giampaolo Pansa. Dopodiché si capisce sempre meno perché nelle liste del Pd ci sia uno più arretrato del Berlinguer di quarantotto anni fa. Ieri Elly Schlein ha messo un punto, «non è la nostra linea», ma intantoha fatto almeno un adepto, e di un certo peso. È Nicola, numero due nella stessa circoscrizione, che ieri ha elogiato le tesi tarquiniste: «Giusta la richiesta diper un maggior protagonismo per la pace, è una denuncia forte di fronte al senso di impotenza che c’è».